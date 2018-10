Europas Leitbörsen zu Mittag einheitlich klar fester

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Montag im Verlauf einheitlich klare Kursgewinne vorweisen können. Der Euro-Stoxx-50 gewann 1,40 Prozent auf 3.178,90 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 13.15 Uhr mit 11.411,55 Punkten und plus 1,88 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London stieg um 1,95 Prozent und steht nun bei 7.074,77 Stellen.

Nach einer laut Händlern „brutalen Woche“ für die Börsen haben sich am Montag die Anleger in Europa wieder etwas aus der Deckung getraut. An den meisten Aktienmärkten waren Stabilisierungsversuche zu beobachten. Vor allem Italiens Aktien legten zu.

Technische Probleme der Mehrländer-Börse Euronext verzögerten allerdings zunächst den Handelsauftakt in Paris und Amsterdam um fast eineinhalb Stunden. Zwischenzeitlich wurde der Handel erneut gestoppt, da es laut dem Börsenbetreiber weiterhin technische Probleme gab.

In Italien gewann der FTSE MIB mit plus 2,5 Prozent besonders stark. Dass die Ratingagentur S&P am Freitagabend ihre Kreditwürdigkeitseinschätzung für das angeschlagene Euroland vorerst beibehielt, gab vor allem Bankaktien Auftrieb.

Entsprechend legte die Bankenbranche am deutlichsten in Europa zu. So zeigten sich den Aktien der Banco BPM mit plus 5,4 Prozent, der Ubi Banca mit plus 5,0 Prozent und der Unicredit mit 3,8 Prozent, einheitlich klar fester. Zwar hatte S&P wegen der umstrittenen Haushaltspläne der neuen italienischen Regierung mit einer Abstufung der Bonität Italiens gedroht, die Note „BBB“ aber beibehalten. Dies ist zwei Stufen über dem sogenannten Ramschniveau, das hochspekulative Anlagen beschreibt. Der Ausblick war zugleich von „stabil“ auf „negativ“ gesenkt worden.

Die Anteile der spanischen Bankia rutschten hingegen 3,6 Prozent ins Minus. Sie fielen nach der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal auf den tiefsten Stand seit etwa zwei Jahren. Der Nettogewinn übertraf zwar die Analystenerwartungen, die Nettozinserträge hingegen sanken erneut. Kostensynergien seien daher der Hauptantrieb für das Gewinnwachstum vor Steuern gewesen, hieß es.

In London gewannen die Anteile der HSBC 5,8 Prozent. Die größte europäische Bank profitierte im dritten Quartal wieder einmal von einer extrem starken Asien-Sparte. Aber auch in Europa liefen die Geschäfte besser als zuletzt.

Zudem stachen die Anteilsscheine des FTSE-Schlusslichts Just Eat mit minus 2,7 Prozent hervor. Das Handelshaus Peel Hunt hatte zuvor sein Anlageurteil von „Buy“ auf „Sell“ revidiert und das Kursziel deutlich von 950 auf nun 520 Pence gesenkt.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA262 2018-10-29/13:34