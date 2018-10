Merkel will 2 - „Vierte Amtszeit ist meine letzte“

Berlin (APA/dpa/Reuters) - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel will auf den CDU-Vorsitz verzichten, aber bis zum Ende der Legislaturperiode noch Kanzlerin bleiben. 2021 wolle sie dann nicht mehr für den Bundestag antreten, sagte Merkel am Montag in Berlin nach Sitzungen der Parteigremien. „Diese vierte Amtszeit ist meine letzte“, sagte Merkel. Sie strebe auch keine anderen politischen Ämter an, betonte sie.