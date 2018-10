Deutsche Verbraucher können sich nun Musterklagen anschließen

Frankfurt am Main (APA/AFP) - Eine Klage für alle: Wenn Verbraucher sich von Unternehmen betrogen fühlen, mussten sie bisher allein und auf eigene Rechnung vor Gericht ziehen. Die Kosten und das Risiko zu verlieren, hat viele abgeschreckt oder abwinken lassen.

Ab dem 1. November wird es für Verbraucher leichter, ihre Ansprüche gerichtlich durchzusetzen - dann kommt die Musterfeststellungsklage. Der Autobauer Volkswagen wird sich als erster damit auseinandersetzen müssen.

Volkswagen ist sowohl Ursache als auch erster Testfall für die Musterklage. Weltweit hat der Autobauer mit seiner Betrugssoftware Millionen Käufer von Dieselautos getäuscht. Doch die Konsequenzen waren je nach Land sehr unterschiedlich. Während Dieselkäufer in den USA bis zu 10.000 Dollar (8.814 Euro) Wiedergutmachung bekamen und Volkswagen zusätzlich die Autos zurückkaufte oder umrüstete, wurden die meisten deutschen Dieselbesitzer bisher nur für Software-Updates in die Werkstatt zitiert. Schadenersatz bekamen die wenigsten, und auch nur, nachdem sie eigenständig geklagt hatten. Viele weitere haben ihre Klagen verloren.

Der Grund dafür ist die unterschiedliche Rechtslage: In den USA sorgt die Sammelklage für Augenhöhe zwischen Konzernen und Verbrauchern. Dort schließen sich die Geschädigten zusammen und verhandeln einmal über den gesamten Schadenersatz mit dem Unternehmen. Beide Seiten werden dabei von Spezialanwälten vertreten, während sich das in Deutschland kaum ein Verbraucher leisten kann. Diese Ungleichheit sorgte für politischen Druck in Deutschland. Kurz bevor die Ansprüche der Dieselkäufer gegen Volkswagen verjähren, führt die Regierung deshalb jetzt die Musterklage ein.

„Damit sind die Verbraucher sicher noch nicht auf Augenhöhe mit den Unternehmen“, sagt der Anwalt Ralf Stoll, der die klagenden Verbände Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) und ADAC im ersten Musterprozess vertreten wird. Es handle sich dennoch um einen Meilenstein: „Jetzt haben wir die Möglichkeit, einmal Dinge feststellen zu lassen, die dann für alle gelten“. Das sei für die Betroffenen kostenlos und erleichtere ihnen hinterher die Entscheidung über eine eigene Klage.

Denn ein Musterprozess kann nur feststellen, ob die Voraussetzungen für Schadenersatz prinzipiell gegeben sind. Über die genaue Höhe müssen dann andere Gerichte entscheiden - wieder im Einzelfall. Volkswagen warnte deshalb vorab: „Verbraucher, die sich einer Musterfeststellungsklage anschließen, wissen nach aller Voraussicht erst nach mehreren Jahren, ob und wieviel Geld ihnen zusteht.“

Wer mitmachen will, muss sich ab dem 1. November in ein Klageregister beim Bundesamt für Justiz eintragen. Dafür genügt ein ausgefülltes Formular per E-Mail. Damit eine Musterklage überhaupt zugelassen wird, müssen sich innerhalb von zwei Monaten ab öffentlicher Bekanntmachung mindestens 50 Verbraucher in das Register eintragen.

Auf der Internetseite des Bundesamts können Betroffene sich künftig auch für weitere Musterklagen eintragen, die andere Verbände einlegen. Bisher haben sich knapp 80 qualifizierte Verbände bei der Behörde registrieren lassen. Darunter sind Verbraucherverbände, Mietervereine, Umwelt- und Patientenvertreter.

Bei den Unternehmen hat die Musterklage natürlicherweise wenig Fans. So warnt der Chef der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, Bertram Brossardt: „Wir sehen die Gefahr, dass künftig häufig die Forderungen nicht im Verhältnis zu möglichen finanziellen Einbußen und dem drohenden Reputationsverlust des beklagten Unternehmens stehen werden“. Was Brossardt nicht sagt: Unternehmen, die sich nichts zuschulden kommen lassen, müssen auch vor der Musterklage auch keine Angst haben.