Autobank verkauft 50,1 Prozent an der HLA Fleet Services GmbH

Wien (APA) - Die auf Kfz- und Autohändler spezialisierte Autobank mit Sitz in Wien verkauft 50,1 Prozent ihrer Anteile an der HLA Fleet Services GmbH an die französische ERCG SAS. Die Franzosen sind unter der Marke TraXall France als Spezialist für Fleet Management Dienstleistungen tätig, teilte die Autobank am Montag mit.

Die Transaktion erfolge schrittweise. Im ersten Schritt seien im Oktober bereits 35,9 Prozent abgegeben worden. Der zweite Schritt werde innerhalb der nächsten 24 Monate erfolgen, heißt es. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Für die Strategie der Autobank ergeben sich durch die Transaktion keine Änderungen, betont Autobank-Vorstand Gerhard Dangel. Bereits seit vergangenem Jahr bestehe zwischen den beiden Unternehmen eine Kooperation.

Die Autobank arbeitet laut eigenen Angaben derzeit mit rund 600 Autohandelsunternehmen zusammen und verfügt über 14.000 Leasing- und Finanzierungskunden. Rund 41.200 Kunden legen Geld bei der Autobank an. Die Bilanzsumme betrug Ende 2017 rund 385 Mio. Euro.

