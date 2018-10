Deutsche Kanzlerin Merkel zieht sich schrittweise zurück

Berlin (APA/Reuters/dpa/AFP) - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihren schrittweisen Rückzug angekündigt. Sie stellt sich beim CDU-Parteitag im Dezember nicht erneut zur Wahl als Parteivorsitzende, sagte sie am Montag in Berlin. Zugleich kündigte sie an, sie werde bis Ende der Legislaturperiode Kanzlerin bleiben, dann aber nicht erneut antreten und auch nicht mehr für den Bundestag kandidieren.

„Die vierte Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland“, sagte sie. Sie strebe auch keine anderen politischen Ämter an.

Eine Empfehlung für ihre Nachfolge wollte Merkel nicht abgeben. Für den Parteivorsitz hätten CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn ihre Kandidatur angekündigt, bestätigte Merkel. Zu einer angeblichen Kandidatur von Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz könne sie nichts sagen. Die „Bild“-Zeitung hatte berichtet, der frühere Merkel-Rivale, der sich bereits vor Jahren aus der aktiven Politik zurückgezogen hatte, habe diesbezügliche Ambitionen.

Merkel begründete ihren Schritt mit den Ergebnissen der Landtagswahlen in Hessen und Bayern, bei denen CDU und CSU stark verloren hatten, aber auch mit den Problemen in der Großen Koalition in Berlin. „Das Bild, das die Regierung abgibt, ist inakzeptabel“, sagte sie. Wegen der dauernden Auseinandersetzungen habe die Sacharbeit keine Chance, wahrgenommen zu werden.

Merkel räumte ein, sie weiche von ihrer tiefen Überzeugung ab, dass Parteivorsitz und Kanzlerschaft in einer Hand sein sollten. Dies sei ein „Wagnis“, sie sei aber unter Abwägung aller Vor- und Nachteile zu dem Ergebnis gekommen, dass sie dies eingehen wolle. „Ich wünsche mir, den gestrigen Wahltag als Zäsur zu nehmen“, sagte Merkel weiter. Dann könnte so auch eine Chance sein.

Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus spricht Merkel Anerkennung für ihre Entscheidung aus. Die Fraktion werde alles daransetzen, gemeinsam mit Merkel und der von ihr geführten Regierung diese Wahlperiode zu einem Erfolg zu machen.

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier bezeichnete den Rückzug Merkels als CDU-Parteivorsitzende als „starke, noble und richtige Entscheidung“. „Das ist eine tiefe Zäsur für die CDU“, sagte der Partei-Vizechef bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Merkel.

Auch SPD-Chefin Andrea Nahles würdigte die Arbeit Merkels an der Spitze der CDU. Diese habe die Partei 18 Jahre lang geführt, und dies sei eine „außerordentliche Leistung“, sagte Nahles am Montag vor der Presse in Berlin. Die CDU sei Merkel zu Dank verpflichtet, meinte die Vorsitzende des Koalitionspartners. In einer ersten Reaktion auf Berichte über den Rückzug Merkels hatte Nahles am Vormittag betont, dass an der Spitze ihrer eigenen Partei keine Neuaufstellung geplant sei.

CSU-Chef Horst Seehofer bedauert den Verzicht Merkels auf den CDU-Vorsitz. „Es ist schade. Wir haben schon im Kabinett (von Bundeskanzler Helmut) Kohl miteinander gearbeitet“, sagt der Innenminister im saarländischen Lebach. „Wir haben uns manche Diskussionen geleistet. Aber es war immer eine vertrauensvolle, von gegenseitigem Respekt getragene Zusammenarbeit.“

Die Grünen zollten Merkel Respekt für ihre Verdienste als CDU-Parteivorsitzende. Sie habe „als erste Frau in diesem manchmal sehr männergeprägten Laden“ die Parteiführung übernommen und 18 Jahre lang innegehabt, sagte Grünen-Chefin Annalena Baerbock am Montag in Berlin. Sie habe die CDU „für ein modernes Gesellschaftsbild geöffnet“. Mit Blick auf CSU-Chef Seehofer fügte sie hinzu, es sei interessant, „dass jetzt Frau Merkel diesen Rücktritt angekündigt hat, während ein gewisser anderer Herr das dreimal angekündigt und nicht getan“ habe.

FDP und Linke forderten Merkel nach den ersten Meldungen über ihren Rückzug vom CDU-Vorsitz auf, auch das Kanzleramt zurückzulegen. „Frau Merkel gibt das falsche Amt ab“, sagt FDP-Chef Christian Lindner in Berlin. Er verlangte auch Neuwahlen. Auch Linkspartei-Chefin Katja Kipping forderte einen klaren Schnitt. „Ein Rausmerkeln wird irgendwie das Land nicht weiterbringen.“

Die AfD hat die Entscheidung Merkels als „gute Nachricht“ gewertet, wie Parteichef Jörg Meuthen in Berlin sagte. Der Ko-Vorsitzende Alexander Gauland meinte, es gebe „noch eine Menge in der CDU, das sich verändern muss, um überhaupt eine Chance für eine Zusammenarbeit in ferner Zukunft zu haben“.

Aus der österreichischen Politik kam von FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky eine Reaktion auf Merkels Ankündigung. Der Europaparlamentarier postete auf Facebook ein Bild, auf dem die Worte zu lesen waren: „‘Wir schaffen das‘-Kanzlerin Angela Merkel kandidiert NICHT mehr! Zeit wird‘s...“ Vilimsky schrieb dazu: „Fakt ist: Eine falsche Zuwanderungspolitik hat Konsequenzen. Die Menschen lassen sich nicht länger für dumm verkaufen. So einfach ist das...!“ Erste Berichte über Merkels Rückzug kommentierte er wiederum in sozialen Medien mit dem Wort „Hallelujah“.

Beim CDU-Bundesparteitag im Dezember in Hamburg steht turnusgemäß die Neuwahl des Bundesvorstands an. Merkel ist seit 2000 CDU-Chefin und seit 2005 Kanzlerin.

Die im Bund regierenden Parteien CDU, CSU und SPD hatten bei den Wahlen in Bayern am 14. Oktober und in Hessen am Sonntag jeweils zweistellige Verluste erlitten. Die CDU blieb in Hessen am Sonntag mit 27 Prozent der Stimmen stärkste Kraft. Die SPD stürzte auf 19,8 Prozent ab und liegt damit gleichauf mit den Grünen. Die AfD zog mit 13,1 Prozent erstmals in den hessischen Landtag ein. Die FDP kam auf 7,5 Prozent, die Linke auf 6,3 Prozent.

