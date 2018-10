„End of the Road“: Kiss mit Abschiedstour 2019 auf Wien-Besuch

Wien (APA) - Sie sind nun also am „End of the Road“ angekommen: Die legendäre US-Rockband Kiss, bekannt für extravagante Shows und markantes Make-up, verabschiedet sich mit einer gleichnamigen Tour von ihren Fans weltweit und wird im Zuge der Konzertreise 2019 auch nach Wien kommen. Laut Veranstalter gastiert die Band am 29. Mai in der Stadthalle. Der Vorverkauf für den Auftritt startet am Freitag.

(S E R V I C E - Tickets erhältlich ab 2. November um 9 Uhr bei www.musicticket.at, www.stadthalle.com und www.oeticket.com; www.kissonline.com)