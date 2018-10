Hochwasser - Kärnten rüstet sich für drohendes Hochwasser

Klagenfurt/Innsbruck/Salzburg (APA) - Nach starken Regenfällen im Süden und Westen Österreichs hat sich am Montag vor allem Kärnten für ein drohendes Hochwasser gerüstet. Im Bezirk Spittal/Drau wurde die Drautal-Bundesstraße (B100) gesperrt, die Pflichtschulen im Bezirk bleiben am Dienstag und Mittwoch geschlossen. Auch in Osttirol bekommen am Dienstag alle Schüler frei. Am Brenner kam es auf Südtiroler Seite zu Sperren.

Die Einsatzkräfte rechneten mit einem Ansteigen der Wasserstände am Montagabend bzw. in der Nacht auf Dienstag. Ein Italientief sollte in Oberkärnten erneut viel Regen bringen. Dazu wurden auch erneut Gewitter und teils heftige Sturmböen angesagt. Bereits am Sonntag hatten orkanartige Böen im Rosental südlich von Klagenfurt schwere Schäden angerichtet.

Für Lavamünd, das vor sechs Jahren von einem verheerenden Hochwasser heimgesucht worden war, besserten sich die Prognosen. Wie die Verantwortlichen nach einer Sitzung des Krisenstabs zu Mittag erklärten, erwarte man dort an der Drau nun „nur“ noch knapp 2.000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Damit werde es Überflutungen geben, aber nicht so schlimm wie ursprünglich befürchtet. Sämtliche möglichen Vorsichtsmaßnahmen seien getroffen worden, sagte der zuständige Landesrat Daniel Fellner (SPÖ), von Sandsack-Barrikaden in Lavamünd bis zur Absenkung der Draustauseen.

Wegen des drohenden Hochwassers wurde die Drautal-Bundesstraße (B100) im Bezirk Spittal/Drau von Möllbrücke bis zur Osttiroler Grenze für den Durchzugsverkehr gesperrt. Ab 17.00 Uhr sollte der Zugsverkehr zwischen Spittal und Lienz eingestellt werden. Die Bezirkshauptmannschaft Spittal/Drau entschied am Vormittag, dass sämtliche Pflichtschulen am Dienstag und Mittwoch geschlossen bleiben. Auch im Bezirk Völkermarkt und in Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land), das in der Nacht auf Sonntag von einem schweren Föhnsturm getroffen wurden, bekommen die Kinder am Dienstag schulfrei.

Fast noch mehr Sorgen als das Wasser bereitete den Verantwortlichen der angekündigte Föhnsturm. So rief der Bezirkshauptmann von Klagenfurt-Land, Johannes Leitner, die Bevölkerung im Rosental dringend auf, von Montagabend bis mindestens Mitternacht die Häuser nicht zu verlassen und Autofahrten gänzlich zu unterlassen.

In Teilen Tirols und Südtirols blieb die Lage ebenfalls angespannt. Besonders betroffen waren Osttirol und das Hintere Zillertal. Südlich des Brenners zählte die Landesleitstelle 150 Einsätze. Die Südtiroler Brennerautobahn (A22) war wegen eines Murenabgangs am Sonntagabend blockiert. Sechs Fahrzeuge wurden von den Schlammmassen erfasst und ein Lenker leicht verletzt. Auch die Brennerbahnstrecke wurde zwischenzeitlich gesperrt.

Im Hinteren Zillertal kam es ebenfalls zu kleineren Murenabgängen. In Finkenberg wurde ein Pkw von den Schlammmassen erfasst. Das Tuxertal war Sonntagabend kurze Zeit von der Außenwelt abgeschnitten. In Osttirol gab es im Defereggental und im Winkeltal in Außervillgraten kleinere Murenabgänge. Aufgrund der erwarteten starken Niederschläge in Osttirol bekamen alle Schüler schulfrei. Der Nachmittagsunterricht am Montag und der gesamte Unterricht am Dienstag entfallen. Der Landesforstdienst warnte wegen des vorhergesagten Sturms vor dem Betreten von Wäldern.

Auch im Süden Salzburgs wurde in der Nacht auf Dienstag ein orkanartiger Föhnsturm erwartet. Laut Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZG) sind dabei Windböen von bis zu 130 km/h möglich. Während der Niederschlag in den vergangenen Tagen kein großes Problem im Bundesland darstellte, wurden für die Abendstunden vor allem im Lungau und im Oberpinzgau heftige Regenfälle und damit Pegelstände über der Warngrenze erwartet.

In Kärntens friaulischer Nachbarprovinz Udine in Italien kam es zu Überschwemmungen und Erdrutschen. Die Gemeinde Sauris war mehrere Stunden komplett isoliert. In ganz Italien herrscht höchste Alarmbereitschaft. In mehreren Regionen und auch in Rom blieben Schulen, Kindergärten und Universitäten geschlossen, die Menschen sollten nach Möglichkeit zu Hause bleiben. Slowenien bereitete sich ebenfalls auf mögliche Überschwemmungen entlang der Drau vor.

