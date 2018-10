Unwetter - Höchste Alarmstufe in Südtirol ausgerufen

Bozen (APA) - Aufgrund der heranziehenden Regenwetterfront ist in Südtirol am Montag die höchste Alarmstufe „Rot“ ausgerufen worden. Es handle sich demnach um „eine Krise, die nicht nur große Gebiete erfasst, sondern sich stetig intensivieren kann“, teilte das Land in einer Aussendung mit. Die Landesleitstelle, in der alle Fäden aller Einsätze zusammenlaufen, wurde aktiviert.

Am Nachmittag und Abend sei weiterhin mit teils kräftigem Regen zu rechnen. Auch einzelne Gewitter können entstehen, warnte Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Bei den Rotwandwiesen in Sexten seien bis zu 200 Liter pro Quadratmeter gemessen worden, in Ladurns und Pens waren es 190 Liter und in Bozen 103 Liter pro Quadratmeter. Mit der nächsten Regenfront seien wieder über 100 Liter pro Quadratmeter wahrscheinlich, hieß es. Die Windgeschwindigkeiten würden auf 100 bis 150 km/h steigen.

In den Nachtstunden werde sich die Situation voraussichtlich zuspitzen. An der Etsch bei Branzoll wurde erwartet, dass die Hochwasserschwelle gegen 6.00 Uhr Dienstagfrüh erreicht wird. Kritisch könne die Situation auch bei der Rienz bei Vintl werden, wo die Hochwasserschwelle voraussichtlich um 4.00 Uhr erreicht wird. Die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen, jene Abschnitte von Straßen, Radwegen und Infrastrukturen oder auch Baustellen im Auge zu behalten, die sich in der Nähe von Wasserläufen befinden.