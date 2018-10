Judo: Fara und Böhler bei Grand Slam jeweils Siebente

Abu Dhabi (APA) - Laurin Böhler und Aaron Fara sind im Judo-Grand-Slam-Turnier in Abu Dhabi in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm jeweils auf Platz sieben gelandet. Beide verloren ihren Viertelfinal-Kampf. Böhler konnte wegen Ellenbogenverletzung in der Hoffnungsrunde nicht mehr antreten, Fara unterlag in dieser Phase dem Russen Aschhab Kostojew.