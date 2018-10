Carles Puigdemont seit einem Jahr im Exil

Barcelona/Madrid (APA) - Aufgeregt warten die Angestellten der katalanischen Regionalregierung im Innenhof des Regierungspalastes in Barcelona auf die Ankunft von Carles Puigdemont. Es ist Montag, der 30. Oktober 2017, 8.30 Uhr. Sie wollen ihren Ministerpräsidenten am ersten Arbeitstag nach der Ausrufung der Unabhängigkeit Kataloniens mit einem großen Applaus empfangen. Doch der Separatistenführer erscheint nicht.

Auch Außenminister Raül Romeva und Regierungssprecher Jordi Turull, die wie ausgemacht in einem nahen Restaurant auf ihn warten, um gemeinsam in den Regierungspalast am Sant Jaume Platz zu fahren, werden von Puigdemont versetzt. Sie versuchen ihn anzurufen - ohne Erfolg. Dann plötzlich die Überraschung: Auf Instagram postet Puigdemont ein Foto, wie er an seinem Arbeitstisch im Palau sitzt.

Die immer noch im Innenhof wartenden Angestellten und seine Regierungskollegen im Restaurant sind irritiert. Doch das Foto ist eine Fälschung und wurde bereits Tage zuvor aufgenommen. Der Separatistenführer ist längst in Belgien, wohin er sich in der Nacht auf den 30. Oktober bereits auf der Flucht vor der spanischen Justiz absetzte.

Die Flucht könnte dem Drehbuch eines Hollywoodstreifens entstammen: In einer Nacht-und-Nebelaktion verschwand Puigdemont. Seine beiden Leibwächter, Beamte der katalanischen Regionalpolizei Mossos d‘Esquadra, brachten ihn in einem Privatwagen außer Landes. In einem Tunnel wechselten sie zuvor den offiziellen Regierungswagen, um Spuren zu verwischen und keine Aufmerksamkeit an der Grenze zu erwecken.

Die Kommunikation zwischen Puigdemont und einigen wenigen Vertrauensleuten lief über Handys von Dritten, da man Abhörversuche des spanischen Geheimdienstes CNI befürchtete. Unter ihnen befanden sich Innenminister Joaquim Forn und andere Regierungsmitglieder wie Toni Comin und Meritxell Borras. Auch sie setzten sich noch in derselben Nacht ab. Sie erhielten einen Anruf mit dem Code-Namen „Evakuierung“.

Bewusst hielt man zahlreiche Regierungsgefährten, inklusive den stellvertretenden Regierungschef Oriol Junqueras, über die Flucht nach Brüssel im Dunkeln, damit die spanische Polizei ihnen nicht auf die Schliche kommen konnte. „Junqueras und Turull waren außer sich vor Wut“, versichert Lola Garcia, stellvertretende Chefredakteurin der katalanischen Tageszeitung La Vanguardia, im Gespräch mit der APA.

Dass zahlreiche Regierungsmitglieder und Parteigenossen nichts von Puigdemonts Fluchtplan wussten, zeige allerdings auch die großen politischen und persönlichen Spannungen innerhalb des Separatistenlagers, welche durch den Druck der Straße und die heftige Reaktion der spanischen Zentralregierung entstanden, so die Katalonien-Expertin.

Nach der Ausrufung der Unabhängigkeit hatten Puigdemont und seine Regierungsmitglieder mit einem Einlenken und Entgegenkommen Madrids gerechnet, um Gespräche über ein ausgehandeltes, neues Unabhängigkeitsreferendum zu beginnen, erklärt Lola Garcia. Doch der damalige spanische Regierungschef Mariano Rajoy setzte Puigdemont und seine Regierung einfach ab, stellte die Region mit 7,4 Millionen Einwohner unter Zwangsverwaltung und setzte in Katalonien für den 21. Dezember Neuwahlen an. „Zudem wurde nach der Verhaftung der Präsidenten der beiden separatistischen Bürgerbewegungen klar, die Justiz werde auch gegen die direkten politischen Verantwortlichen vorgehen“, so Garcia.

Tatsächlich befinden sich 18 ehemalige Regierungsmitglieder von Pugidemont und Separatistenaktivisten seit über einem Jahr in U-Haft. Ihnen drohen unter anderem wegen Rebellion bis zu 25 Jahre Gefängnis. Der Prozess könnte bereits im Jänner beginnen. Die politischen Spannungen zwischen Puigdemont und seinen linksrepublikanischen Koalitionspartnern von Oriol Junqueras haben somit nicht abgenommen. Im Gegenteil.

„Dennoch wird Puigdemont im Separatistenlager nicht als Verräter wahrgenommen. Vielmehr ist man sich bewusst, dass er durch seine Flucht eigentlich einen geschickten Schachzug machte. Somit kann er international weiterhin auf den Katalonien-Konflikt aufmerksam machen und für die Freilassung seiner Weggefährten kämpfen“, versichert auch Politik-Experte Oril Bartomeus.

So erklärte auch Puigdemonts Nachfolger Quim Torra am Samstag in Manresa, „wir werden kein Urteil akzeptieren, das nicht ein Freispruch der Angeklagten ist“. Der katalanische Ministerpräsident forderte zudem Garantien der Zentralregierung, dass die ins Exil geflohenen Separatisten um Puigdemont „sicher nach Hause zurückkehren dürfen“.

Torra stellte diese Forderungen während der Gründungszeremonie der sogenannten „Crida Nacional per la Republica“ (Nationaler Ruf nach der Republik), an dem sich auch Puigdemont per Videoschaltung aus dem Brüsseler Exil meldete. Die Organisation soll Separatisten verschiedener Parteien vereinen und auf die Gründung einer katalanischen Republik hinarbeiten. Doch weder die Linksrepublikaner noch das moderate Lager von Puigdemonts PDeCAT-Partei wollen sich der neuen Separatistenbewegung anschließen, die erneut auf einen Konfliktkurs mit Spanien und auf eine notfalls erneute einseitige Unabhängigkeitserklärung setzt.