Paris (APA) - Grigor Dimitrow hat sich für das letzte Masters-1000-Turnier der Saison in Paris-Bercy prominente Verstärkung geholt. Der Bulgare wurde am Sonntag im Training mit dem ehemaligen US-Superstar Andre Agassi gesichtet. Dimitrow hatte im Vorjahr am Ende seiner bisher besten Saison sensationell die ATP-Finals in London gewonnen, für die er dieses Jahr gar nicht qualifiziert ist.

Agassi war bis zum vergangenen April elf Monate lang im Betreuerstab von Novak Djokovic.