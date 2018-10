Zehn Pkw auf Areal eines Autohauses im Bezirk Mödling aufgebrochen

Perchtoldsdorf (APA) - Unbekannte haben am Wochenende in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) bei zehn zum Verkauf vorbereiteten Autos der Marke BMW die Fahrertüren aufgebrochen. Gestohlen wurden ein Navigationsgerät, ein Digitaltacho und elf Multifunktionslenkräder samt Airbag, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag in einer Aussendung. Der Schaden dürfte in fünfstelliger Höhe liegen.

Die Kfz waren auf dem Areal eines Autohauses abgestellt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Perchtoldsdorf (Tel. 059133/3342) erbeten.