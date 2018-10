Zirkus-Löwe schlug Mädchen in Russland die Klaue ins Gesicht

Moskau (APA/AFP) - Ein Löwe hat bei einer Zirkusvorstellung für Kinder in Russland ein vierjähriges Mädchen schwer verletzt. Die Raubkatze schlug dem Kind mit einer Klaue ins Gesicht, wie Behördenmitarbeiter am Montag sagten. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Zirkus gastierte im Dorf Uspenskoje in der Region Krasnodar.

Auf Amateurvideoaufnahmen war zu sehen, wie der von einem Bändiger geführte Löwe plötzlich nach dem Mädchen ausholt. Zu sehen sind zudem die nur spärlichen Sicherheitsvorkehrungen für das Publikum. Die Ermittler gingen Verstößen gegen Vorschriften nach.

Derartige Unfälle kommen in Russland häufig vor, wo zahlreiche kaum kontrollierte Kleinzirkusse durchs Land touren. 2016 konnte ein Leopard während einer Vorstellung entkommen und biss eine Frau. 2012 wurde ein siebenjähriger Bub von einem Gepard in Gesicht und Nacken gebissen. Im selben Jahr erfasste ein Tiger eines Reisezoos einen Dreijährigen mit den Klauen am Kopf.