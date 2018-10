Fußball: Junuzovic fehlt Salzburg drei bis vier Wochen

Salzburg (APA) - Zlatko Junuzovic hat am Sonntag beim 3:3 im Fußball-Bundesliga-Auswärtsspiel von Red Bull Salzburg gegen den LASK einen Muskelfaserriss in der linken Wade erlitten. Der 31-jährige Mittelfeldspieler wird dem überlegenen Tabellenführer damit drei bis vier Wochen fehlen, wie der Serienmeister am Montag mitteilte.