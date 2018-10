Allgemeine Ablehnung 2: Landessicherheitsrat zu Bürgerwehr in Linz

Linz (APA) - Die SPÖ-Landesvorsitzende Birgit Gerstorfer hat in der Sitzung der oö. Landesregierung am Montag die Einberufung des Landessicherheitsrats gefordert, damit er sich mit der selbst ernannten Bürgerwehr in Linz beschäftigt. Die Landesregierung beschloss, dass in einem ersten Schritt kommenden Montag Vertreter der Polizei ihre Einschätzung zu Viking Security Austria darlegen sollen.

„Die Politik braucht alle Informationen zu dieser Gruppierung. Wir dürfen nicht zulassen, dass selbst ernannte, rechtsextreme Bürgerwehren in Linz das Gewaltmonopol des Staates unterwandern und die Menschen verunsichern“, so Gerstorfer in einer Presseaussendung am Montag.