Schönborn: „Populismus ist die große Gefahr von heute“

Vatikanstadt/Wien (APA) - Der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn hat am Montag gegenüber Radio Vatikan Italien vor Populismus gewarnt. „Der Populismus ist die große Gefahr der heutigen Zeit“, sagte Schönborn im Interview. „Wir leben in einer Epoche, in der Populismus zu einer neuen Form von Autoritarismus führen kann.“

Der Kardinal warnte zudem vor der Abhängigkeit von Internet und sozialen Netzwerken, die nicht helfen würden, ausreichend über die Fehler des Populismus nachzudenken und das Falsche in gewissen Ideologien zu entlarven. Das christliche Leben gebe den Menschen dagegen eine innere Kraft, um sich der „Illusion der Ideologien“ nicht hinzugeben. „Jesus ist das Gegenteil eines Populisten“, sagte Schönborn.

Kardinal Schönborn und der österreichische Jugendbischof Stephan Turnovszky haben Österreich bei der Bischofssynode vertreten, die am Sonntag im Vatikan zu Ende gegangen ist. Die am 3. Oktober eröffnete Synode befasste sich mit dem Thema „Jugend, Glaube und Berufungsunterscheidung“.