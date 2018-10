Deutscher Staatschef empfing Al-Sisi - Besuch von Protesten begleitet

Berlin (APA/dpa) - Begleitet von Protesten ist der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi am Montag vom deutschen Präsidenten Frank-Walter Steinmeier in Berlin empfangen worden. Der wegen seines autoritären Regierungsstils umstrittene Staatschef nimmt am Donnerstag an einem Afrika-Gipfel im Kanzleramt teil. Er wird vorher auch zu einem Einzelgespräch mit Kanzlerin Angela Merkel zusammenkommen.

Amnesty International demonstrierte am Montag vor dem Brandenburger Tor gegen die Menschenrechtspolitik al-Sisis. Die Organisation appellierte an die deutsche Regierung, „die systematischen Menschenrechtsverletzungen durch die ägyptischen Behörden deutlich anzusprechen und ein Ende der massiven Unterdrückung der ägyptischen Zivilgesellschaft einzufordern“.

Amnesty wirft der ägyptischen Regierung vor, in den vergangenen Jahren Zehntausende Menschen willkürlich inhaftiert zu haben. Misshandlung und Folter in der Haft seien an der Tagesordnung.