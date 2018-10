Bad Hofgastein (APA) - In Bad Hofgastein (Pongau) hat in der Nacht auf Montag ein unbekannter Täter ein eineinhalb Jahre altes Tiroler Bergschaf getötet. Dann entfernte er das verwertbare Fleisch vom Tier und ließ den Kadaver auf der Weide zurück. Die Polizei schließt ein Raubtier als Angreifer aus. Zur Klärung der Todesursache wurde ein veterinärmedizinisches Gutachten in Auftrag gegeben.

Die Ermittlungen laufen. Der Wert des Tieres wurde mit rund 150 Euro angegeben.