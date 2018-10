Unwetter - 200 Soldaten für Einsatz in Osttirol bereitgestellt

Lienz/Innsbruck (APA) - Aufgrund der Wetterlage sind am Montagnachmittag 200 Soldaten für einen eventuellen Assistenzeinsatz des Bundesheeres in Osttirol und weiteren Teilen Tirols bereitgestellt worden. „Wir haben alle Vorbereitungen getroffen, die für einen Hochwasser- oder Sturmeinsatz notwendig sind“, erklärte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) in einer Aussendung.

Diese Vorsorge-Maßnahmen seien notwendig, da ein 30- bis 100-jähriges Hochwasser in Osttirol aufgrund der Wetterprognosen nicht ausgeschlossen werden könne, fügte Platter hinzu, der sich bei allen Einsatzorganisationen, die bereits in den vergangenen 24 Sunden im Einsatz waren, bedankte. „Wir sind bestens auf diese außergewöhnliche Wetternacht vorbereitet. Es herrscht eine herausragende Zusammenarbeit aller Blaulichtorganisationen“, meinte Olga Reisner, Bezirkshauptfrau von Lienz.