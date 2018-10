Unwetter - Baum stürzte auf Auto: Zwei weitere Tote in Italien

Rom (APA) - Die schweren Unwetter in Italien haben am Montagnachmittag zwei weitere Todesopfer gefordert. Zwei Personen starben in der Provinz Frosinone südlich von Rom, nachdem ein Baum auf ihr Auto gefallen ist, teilte der Zivilschutz mit. Die Gegend um Rom war am Montag von schweren Winden und Regenfällen betroffen.

In mehreren Regionen wurden Personen von umstürzenden Bäumen verletzt, darunter mehrere Mitglieder von Feuerwehrmannschaften, die seit Beginn der Unwetter am Sonntag im Dauereinsatz sind, berichteten italienische Medien. Wegen des starken Windes wurde die archäologische Stätte von Pompeji bei Neapel geschlossen. Touristen mussten aus Sicherheitsgründen das Areal verlassen. Das Gelände bleibt bis zu einer Besserung der Wetterlage geschlossen, teilten die Behörden mit.