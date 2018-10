Löger für „ausgewogene Relation“ bei Aktien-/Finanztransaktionssteuer

Wien (APA) - Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) weist Kritik der Opposition an seinen Aussagen zu Finanzsteuern zurück. „Ob Finanztransaktionssteuer oder Aktiensteuer. Österreich wird nur Maßnahmen einführen, wo das Steueraufkommen und die daraus zu erwartenden Wettbewerbseffekte in ausgewogener Relation zueinander stehen“, so Löger in einem Statement gegenüber der APA.

Kritik an den Aussagen von Löger, der sich statt einer Finanztransaktionssteuer die Einführung einer reinen Aktiensteuer vorstellen kann, kam am Montag vonseiten der SPÖ und der Liste Pilz. Löger hatte im Interview mit dem deutschen „Handelsblatt“ gesagt, dass er sich statt einer Finanztransaktionssteuer die Einführung einer reinen Aktiensteuer vorstellen kann, deren Einnahmen dazu verwendet werden könnten, „die Beiträge aller Mitgliedstaaten zum EU-Haushalt in der nächsten Finanzperiode von 2021 bis 2027 zu senken“.

„Eine isolierte Einführung würde Österreich vom internationalen Finanz- und Kapitalmarkt abschotten, mit Folgen für das Wirtschaftswachstum und den Arbeitsmarkt“, so Löger am Montagnachmittag. Das Ziel der Bundesregierung, ein möglichst großes Aufkommen zu generieren, sei „die einzige Grundlage für eine erfolgreiche Umsetzung im europäischen Kontext, weil der damit eintretende Wettbewerbsnachteil nur dadurch argumentierbar wird“.

Die Verknüpfung mit dem neuen EU-Finanzrahmen würde bedeuten, dass die Aktiensteuer in allen EU-Staaten eingeführt wird. Nach dem Brexit werden das noch 27 Länder sein. Die verstärkte Zusammenarbeit einer Gruppe von zehn EU-Staaten bei der Finanztransaktionssteuer würde damit überflüssig. Die Gruppe der zehn Länder werde im Dezember zusammenkommen, um über ein mögliches Ende ihrer Arbeit zu entscheiden, sagte Löger.

Deutschland, Frankreich, Österreich, Belgien, Spanien, Estland, Griechenland, Italien, Portugal, die Slowakei und Slowenien beraten seit 2014 darüber, eine Finanztransaktionssteuer einzuführen. Estland war später aus der Gruppe ausgeschieden, womit noch zehn Staaten übrig blieben. Ursprünglich sollte die Steuer auf den Handel mit allen Finanzprodukten erhoben werden - also neben Aktien auch Derivate und Anleihen.