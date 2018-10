Nach Verfolgungsjagd in NÖ 2 - Mann in Justizanstalt eingeliefert

Wiener Neustadt/Eggendorf (APA) - Ein 29-Jähriger ist nach einer Verfolgungsjagd mit fünf verletzten Polizisten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert worden. U-Haft wurde in Aussicht gestellt, teilte die Exekutive am Montag mit. In seiner Einvernahme am Nachmittag habe der Mann angegeben, „aus Furcht davongefahren“ zu sein, sagte Polizeisprecher Walter Schwarzenecker.

Der Ungar hatte den Wagen am Sonntagnachmittag in Wiener Neustadt in einem Halteverbot abgestellt und Gas gegeben, als ihn eine Zivilstreife kontrollieren wollte. Er sei der Annahme gewesen, dass es sich nicht um echte Polizisten handelt, gab er laut Exekutive zu Protokoll. Bei der Flucht wurden fünf Beamte verletzt, zwei davon mussten die Nacht im Krankenhaus verbringen.