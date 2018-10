Prager Börse schließt nach jüngsten Verlusten sehr fest

Prag (APA) - Die Prager Börse hat am Montag nach einer sehr schwachen Vorwoche klar im Plus geschlossen. Der tschechische Leitindex PX steigerte sich um 2,29 Prozent auf 1.055,25 Punkte, nachdem er allein zum Wochenschluss um zwei Prozent an Wert eingebüßt hatte. Das Handelsvolumen lag bei 0,43 (Vortag: 0,56) Mrd. tschechischen Kronen.

Eine sehr positive Stimmung an den internationalen Leitbörsen führte auch beim tschechischen Aktienmarkt zu einem starken Wochenauftakt. Marktteilnehmer verwiesen auf eine Erholungsversuch, nach dem jüngsten Abwärtsschub.

Klare Kurszuwächse gab es in allen Bereichen zu sehen. Unter den Einzelwerten in Prag zogen die Titel des Energieunternehmens CEZ um 3,05 Prozent nach oben. Auch im Finanzbereich herrschten einheitlich klar positive Vorzeichen vor. Die Papiere der Erste Group verteuerten sich um zwei Prozent. Die Aktionäre der Moneta Money Bank konnten sich über ein sattes Kursplus von 2,9 Prozent freuen. Komercni Banka legten 1,5 Prozent zu.

~ ISIN XC0009698371 ~ APA402 2018-10-29/17:08