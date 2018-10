Turnen: Chinas Turner holten zwölften WM-Titel

Doha (APA/dpa) - Nach einer spannenden Aufholjagd und einer Wimpernschlag-Entscheidung haben sich die Turner Chinas ihren 2015 an Japan verlorenen Titel bei den Weltmeisterschaften von Doha zurückerkämpft. Die Riege um Mehrkampf-Weltmeister Xiao Ruoteng machte am Montag das Dutzend ihrer Team-Erfolge seit 1994 voll.

Lange hatte es nicht danach ausgesehen, weil die Chinesen zum Auftakt gleich zweimal am Boden und einmal am Pauschenpferd patzten und Vorkampfsieger Russland um Nikita Nagorni davonzog. Doch mit einer großartigen Serie am Barren stellten die Chinesen die Weichen auf Sieg und konnten sich bei 256,634 Punkten sogar den Absturz von Xiao am Reck leisten, um mit der Winzigkeit von 0,049 Punkten vor den Russen Weltmeister zu werden. Rang drei ging an Olympiasieger Japan (253,744).

Damit verpasste der japanische Rekordchampion Kohei Uchimura den elften WM-Titel seiner Karriere. Auch im Mehrkampf kann er sein Titelkonto nicht ausbauen, weil der Ausnahmeturner aus Tokio aufgrund einer Fußverletzung nur an vier Geräten turnte.

Ergebnisse Turn-WM Doha - Team-Finale Herren: 1. China (Deng Shudi, Lin Chaopan, Sun Wei, Xiao Ruoteng, Zou Jingyuan) 256,634 Punkte - 2. Russland 256,585 - 3. Japan 253,744 - 4. USA 251,994 - 5. Großbritannien 248,628 - 6. Schweiz 244,294. Weiter: 37. Österreich.