Warschauer Börse schließt fester nach jüngster Talfahrt

Warschau (APA) - Die Warschauer Börse hat am Montag fester geschlossen. Der WIG-30 steigerte sich um 0,66 Prozent auf 2.390,45 Punkte, nachdem er zum Wochenschluss um satte 2,6 Prozent abgerutscht war. Der breiter gefasste WIG steigerte sich um 0,48 Prozent auf 54.286,29 Punkte.

Auch der polnische Aktienmarkt konnte sich um Auftakt der neuen Handelswoche etwas erholen. Unterstützung lieferte vor allem die starke Stimmung an den internationalen Leitbörsen nach der jüngsten Talfahrt.

In einer Branchenbetrachtung ging es vor allem für einigen Werte aus den Bereichen Energie und Finanz tief in die Gewinnzone. Die Papiere des führenden polnischen Ölunternehmens PKN Orlen zogen satte 4,6 Prozent hoch. Der Konzern will heuer bis zum Jahresende insgesamt 24 neue Tankstellen eröffnet haben und im nächsten Jahr 2019 will man mindestens so viele wie heuer neu errichten. Zum Ende des 3. Quartal des laufenden Geschäftsjahres betreibt der Konzern 2.787 Tankstellen.

PGNiG (Polish Oil & Gas) steigerten sich um 2,7 Prozent. Bank Zachodni verteuerten sich um 2,3 Prozent und die Aktionäre der MBank konnten sich über ein Plus von 1,8 Prozent freuen.

Die Papiere von CCC brachen hingegen um massive 12,6 Prozent ein. Der Schuheinzelhändler erwartet für das laufende 3. Geschäftsquartal einen Nettoverlust von 37 Mio. Zloty, während das operative Ergebnis EBITDA im Plus bei 40,6 Mio. Zloty gesehen wird. Die Umsätze sollte auf 1,25 Mrd. von 987,2 Mio. klettern.

~ ISIN PL9999999987 ~ APA414 2018-10-29/17:36