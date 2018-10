Tunis-Attentäterin identifiziert: Keine Verbindung zu Extremisten

Tunis (APA/AFP) - Bei der Selbstmordattentäterin vom Montag in Tunis handelt es sich Behördenangaben zufolge um eine 30-jährige Frau ohne bekannte Verbindungen zu Extremisten. Die islamistische Partei Ennahdha verurteilte den „feigen Anschlag“ und mahnte alle Tunesier, „sich gegen Terrorismus zu vereinen“. Die Partei erklärte zudem ihre volle Unterstützung für „militärische Institutionen und der Polizei“.

Die Frau hatte sich am frühen Montagnachmittag in der Innenstadt in die Luft gesprengt und dabei mindestens neun Menschen verletzt. Die schwere Explosion erschütterte die Avenue Habib Bourguiba, eine der wichtigsten und belebtesten Geschäftsstraßen in der tunesischen Hauptstadt. Bis auf eine Ausnahme handle es sich bei allen Verletzten um Polizisten, sagte Ministeriumssprecher Sofiene Zaag der Nachrichtenagentur AFP.