Golf: Veranstalter der Austrian Open auf Sponsor-Suche

Wien (APA) - Die Austrian Open im Golf scheinen vorerst nicht fix in dem am Montag veröffentlichten Kalender der European Tour 2019 auf. Als Termin wurde für die Shot Clock Challenge der 8. bis 11. August freigehalten, es fehlt allerdings noch ein Geldgeber. „Wir sind gemeinsam mit der European Tour auf der Suche nach einem Sponsor, wir haben gute Gespräche“, erklärte Organisationschef Ali Al Khaffaf der APA.

Al Khaffaf, der das Turnier mit seiner Golf Event Gmbh in den vergangenen Jahren im Diamond Country Club in Atzenbrugg durchgeführt hatte, kündigte eine Entscheidung „in den nächsten Wochen“ an. Das Shot Clock Masters war heuer (Anfang Juni) mit einer Dotation von einer Million Euro eines der kleinsten auf der Tour gewesen. Für 2019 steht es als Shot Clock Challenge zu einem neuen Termin im Kalender.

Die Europa-Tour umfasst kommende Saison (Start ist am 22. November in Hongkong) 48 Turniere auf allen fünf Kontinenten. Aufgewertet wurde das Turnier in Abu Dhabi, das nun zur Rolex Serie zählt. Diese acht Bewerbe sind jeweils mit mindestens sieben Millionen Dollar dotiert. Wegen Änderungen im Ablauf der US-PGA-Tour wechselten auch bedeutende Europa-Turniere wie das BMW PGA Championship (von Mai in den September) den Termin.