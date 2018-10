Börse London schließt klar fester

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Montag mit deutlichen Zugewinnen geschlossen. Der FT-SE-100 Index schloss bei 7.026,32 Punkten und einem Plus von 86,76 Einheiten oder 1,25 Prozent. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 82 Gewinner und 19 Verlierer gegenüber.

In einem positiven Umfeld konnte auch der Londoner Aktienmarkt zu Wochenbeginn klare Zugewinne verbuchen. Wie an den meisten anderen europäischen Börsen zeigten sich in London Bankwerte gut nachgefragt.

So gewannen Standard Chartered 2,6 Prozent und Royal Bank of Scotland stiegen 2,3 Prozent. Die Anteilsscheine der HSBC zogen deutlich um 4,76 Prozent an. Die größte europäische Bank profitierte im dritten Quartal wieder einmal von einer extrem starken Asien-Sparte. Aber auch in Europa liefen die Geschäfte besser als zuletzt.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen auf „Neutral“ mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Das Vorsteuerergebnis der britischen Bank habe die Konsensschätzung klar übertroffen, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Die Kapitalkennziffern seien wie erwartet ausgefallen und die Unternehmensziele 2018 und 2020 bestätigt worden.

Schwächer zeigten sich die Anteilsscheine von Just Eat mit minus 1,23 Prozent. Das Handelshaus Peel Hunt hatte zuvor sein Anlageurteil von „Buy“ auf „Sell“ revidiert und das Kursziel deutlich von 950 auf nun 520 Pence gesenkt.

Minenwerte fanden keine klare Richtung. So schlossen Randgold Resources um 1,8 Prozent tiefer und Fresnillo büßten 1,6 Prozent an Wert ein. Hingegen zogen Glencore um 1,9 Prozent an und Antofagasta gewannen 1,45 Prozent.

