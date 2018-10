Zürcher Börse schließt sehr freundlich

Zürich (APA/dpa-AFX) - Der Schweizer Aktienmarkt ist sehr freundlich in die neue Woche gestartet. Nach dem starken Minus von letzter Woche handelte es sich aber lediglich um eine technische Gegenbewegung, erklärten Händler. Andere positive Impulse gab es ansonsten kaum. Der Swiss Market Index (SMI) hatte in der zurückliegenden Woche 2,3 Prozent eingebüßt.

Ganz bis Handelsschluss konnten die Indizes ihre Gewinne nicht halten - zu zögerlich gingen die Börsianer an der Wall Street am Nachmittag an den Start. Denn insgesamt bleibe die Lage fragil, so Händler. Nun gelte es abzuwarten, wie sich etwa der Streit um das italienische Budget oder der Zollkonflikt zwischen den USA und China weiterentwickeln.

Der Swiss Market Index (SMI) stieg am Montag um 1,08 Prozent und schloss bei 8.759,62 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann 1,42 Prozent auf 1.376,89 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 1,08 Prozent auf 10.332,75 Zähler. Von den 30 Blue Chips schlossen bis auf Nestlé alle im Plus.

Finanzwerte und Novartis (+1,7 Prozent) trieben den Schweizer Leitindex maßgeblich an. Roche (+0,3 Prozent) gerieten etwas ins Hintertreffen. Pharmawerte hatten in der Vorwoche deutlich an Terrain eingebüßt unter dem Eindruck von Plänen der US-Regierung, die Medikamentenpreise in den Griff zu bekommen. Vor allem Roche wurden als mögliche Leidtragende der Maßnahmen genannt.

Mit plus 3 Prozent legen aus dem Sektor Vifor Pharma noch deutlicher zu nach positiven Studiendaten zu einer intravenösen Eisenbehandlung von chronischem Nierenversagen. Und S (+2,1 Prozent) erholten sich leicht von einem hoch zweistelligen Rücksetzer in der vergangenen Woche.

Dem Bankensektor gaben auch die besser als erwartet ausgefallenen Ergebnisse der britischen Großbank HSBC Rückenwind: UBS zogen um 2 Prozent an und Credit Suisse um 2,2 Prozent. Letztere wird am Donnerstag ihre Drittquartalszahlen präsentieren. Am gleichen Tag werden auch Swiss Re (+2,4 Prozent) und Swisscom (+3,2 Prozent) über den Geschäftsverlauf berichten.

Die Aktien des Zementherstellers LafargeHolcim (+3,6 Prozent) knüpften an die Zugewinne letzter Woche an. Ob das Unternehmen, wie von CEO Jan Jenisch in der Wochenendpresse beteuert, damit den Wendepunkt erreicht hat, bleibt in Analystenkreisen aber umstritten.

Einzige Verlierer bei den Top 30 waren Nestlé (-0,4 Prozent). Die Titel hatten in der Vorwoche ihren defensiven Charakter ausgespielt und als einer der wenigen Blue Chips zugelegt.

~ ISIN CH0009980894 ~ APA442 2018-10-29/18:27