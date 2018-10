Tausende Kinder jährlich in den USA durch Schusswaffen verletzt

Washington (APA/AFP) - Tausende Kinder und Jugendliche werden jährlich in den USA durch Schusswaffen verletzt. Nach einer am Montag veröffentlichten Studie wurden in den Jahren 2006 bis 2014 insgesamt rund 75.000 Minderjährige wegen Schusswaffenverletzungen in Krankenhäusern behandelt. Dies sind etwa 8.300 pro Jahr.

Für die von „Jama Pediatrics“, einer auf Kinderheilkunde spezialisierten Fachzeitschrift, veröffentliche Untersuchung waren amtliche Statistiken ausgewertet worden. Demnach wurde die Mehrheit der Schusswaffenverletzungen durch aggressive Handlungen verursacht (49 Prozent). Weitere Ursachen waren Unfälle beim Umgang mit Schusswaffen (39 Prozent) und Suizide (zwei Prozent). In sechs Prozent der Fälle seien die Kinder oder Jugendlichen an den Folgen der Verletzungen gestorben.

Schusswaffen sind in den USA weit verbreitet. Laut einer Studie vom vergangenen September gibt es dort 393 Millionen Schusswaffen in Privatbesitz - bei 329 Millionen Einwohnern. Die Debatte um die laxen Waffengesetze wird regelmäßig durch Schusswaffenattacken mit größeren Zahlen von Toten neu angefacht. Zuletzt hatte am Samstag ein mit einem Sturmgewehr und mindestens drei Pistolen bewaffneter Mann in einer Synagoge in Pittsburgh elf Menschen getötet.