Schweigeminute im UNO-Sicherheitsrat für Opfer von Pittsburgh

New York (APA/dpa) - Der UNO-Sicherheitsrat hat die Opfer des Attentats von Pittsburgh mit einer Schweigeminute gewürdigt. Die Vertreter der 15 Mitgliedsstaaten und alle anderen Teilnehmer standen am Montag vor Sitzungsbeginn auf und gedachten der elf Menschen, die bei dem antisemitisch motivierten Attentat am Samstag in einer Synagoge in Pittsburgh getötet worden waren.

„Die Welt senkt ihren Kopf in Gedanken an die Ermordeten von Pittsburgh“, sagte der israelische UNO-Botschafter Danny Danon. „Jetzt ist die Zeit, sich zu vereinigen und gemeinsam gegen die Welle von Antisemitismus zu kämpfen, die Kontinente, Sprachen und Kulturen durchquert.“

