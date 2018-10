US-Börsen brechen Erholungsversuch ab, Dow Jones im Minus

New York (APA) - Die New Yorker Aktienbörse hat am Montag im Verlauf ihren Erholungsversuch beendet und sind mehrheitlich ins Minus gerutscht. Auf die Indizes drückten vor allem die Meldungen, dass die USA weitere Strafzölle auf chinesische Waren vorbereiten könnte. Die Wall Street steht damit vor einer tiefroten Monatsbilanz. Bereits in der Vorwoche ging es mit Kursen rasant tiefer.

Gegen 19.20 Uhr notierte der Dow Jones mit einem Minus von 58,70 Zählern oder 0,24 Prozent bei 24.629,61 Punkten, nachdem er im Frühhandel bereits einen satten Zuwachs von mehr 350 Punkten aufgewiesen hatte. In der Vorwoche hatte der weltbekannteste Index drei Prozent an Wert eingebüßt. Der S&P-500 Index lag 1,72 Punkte oder 0,06 Prozent moderat höher bei 2.660,41 Zähler. Der Nasdaq Composite Index reduzierte sich um 50,33 Zähler oder 0,70 Prozent auf 7.116,88 Einheiten.

Verkaufsdruck kam vor allem von den Werten aus dem Technologiebereich. Die Amazon-Papiere gaben satte 5,1 Prozent nach. Bei der Netflix-Aktie gab es einen Kursverlust von 3,9 Prozent zu sehen.

Aufwärts ging es hingegen mit den Aktien von Banken. Im Dow legten Goldman Sachs um 1,7 Prozent zu und JPMorgan steigerten sich um 2,6 Prozent.

Im Blick stand auch IBM mit einer spektakulären Übernahme: Das Computer-Urgestein will sich ein größeres Stück der IT-Ausgaben von Unternehmen sichern und dafür den Linux-Spezialisten Red Hat schlucken. Mit insgesamt 34 Milliarden Dollar wäre dies die größte Übernahme in der Geschichte von IBM. Software von Red Hat kommt unter anderem für den Betrieb von Cloud-Anwendungen zum Einsatz. Die Aktien von IBM reagierten mit einem Abschlag von 3,5 Prozent, während die Titel von Red Hat um fast 45 Prozent hochsprangen.

Die Papiere von Ford beschleunigten um vier Prozent. Goldman Sachs hatte die Anteilscheine des Autobauers zum Kauf empfohlen. Neue Modelle dürften die Rückkehr zum Gewinnwachstum ermöglichen, hieß es von Analystenseite.

