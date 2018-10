Trump reist nach Synagogen-Anschlag am Dienstag nach Pittsburgh

Washington (APA/dpa/AFP) - Nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Pittsburgh will US-Präsident Donald Trump die Stadt am Dienstag besuchen. Zusammen mit First Lady Melania Trump wolle er bei dem Besuch seine „Unterstützung für die jüdische Gemeinde“ zum Ausdruck bringen, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, am Montag in Washington.

Am Samstag hatte ein 46-jähriger Rechtsradikaler in der „Tree of Life“-Synagoge in Pittsburgh elf Menschen im Alter zwischen 50 und 97 Jahren erschossen. Sanders sprach am Montag von „Massenmord“ und einer „Tat des Bösen“. Sie fügte hinzu: „Antisemitismus ist eine Plage für die Menschheit.“ Sie betonte, Amerikaner lehnten Hass und Gewalt ab und glaubten an Toleranz und Respekt.

Sanders verwies darauf, dass Trump amerikanische Juden wertschätze und selbst Juden in seiner Familie habe. So stamme Trumps Schwiegersohn Jared Kushner von Holocaust-Überlebenden ab. Kritiker hatten Trump vorgeworfen, mit seiner Rhetorik Spannungen in den USA anzuheizen. Vor dem Attentat auf die Synagoge hatte ein Mann zahlreiche Briefbomben an Trump-Kritiker geschickt.

Der Präsident ist allerdings nicht bei allen Mitgliedern der jüdischen Gemeinde in Pittsburgh willkommen. Einige machen ihn für das massiv vergiftete Klima im Land verantwortlich, das aus ihrer Sicht solche Bluttaten wie den Synagogen-Anschlag hervorbringt.

„Präsident Trump, Sie sind in Pittsburgh nicht willkommen, bis Sie den weißen Nationalismus nicht umfassend verurteilen“, hieß es in einem am Sonntag veröffentlichten Brief dieser jüdischen Vertreter. Sie bezeichneten den Angriff auf die Synagoge sinngemäß als Folge von Trumps Politik.