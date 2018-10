US-Regierung: Rückzug von Merkel ist interne deutsche Angelegenheit

Washington (APA/dpa) - Die US-Regierung will die Rückzugsankündigung der deutschen Kanzlerin Angela Merkel nicht näher kommentieren. „Uns ist die Ankündigung bekannt“, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, am Montag in Washington. Es handle sich jedoch um eine innenpolitische Angelegenheit in Deutschland. Die US-Regierung werde weiter mit Merkel und der deutschen Regierung zusammenarbeiten.

Merkel hatte am Montag ihren Rückzug angekündigt - zum Jahresende zunächst als CDU-Chefin, in drei Jahren auch als Kanzlerin. Sie reagierte damit auf massive Unzufriedenheit mit der Bundesregierung und der schweren Wahlschlappe ihrer Partei in Hessen. Die 64-Jährige will im Dezember den Parteivorsitz abgeben und sich 2021 ganz aus der Politik zurückziehen. Bis zum Ende der Wahlperiode will Merkel aber Regierungschefin bleiben.