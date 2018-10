Gipfeltreffen für mehr Investitionen in Afrika bei Merkel

Berlin (APA/dpa) - Ein Afrika-Gipfel bei der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll am Dienstag zu mehr privaten Investitionen auf dem Nachbarkontinent Europas führen. An dem Treffen nehmen elf afrikanische Staats- und Regierungschefs sowie Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) teil. Es dient auch der Vorbereitung des EU-Afrika-Gipfels am 18. Dezember in Wien.

Merkel hatte im vergangenen Jahr während der deutschen G-20-Präsidentschaft eine Initiative zur Förderung privater Investitionen in Afrika gestartet. Jetzt soll eine erste Zwischenbilanz gezogen werden.

An dem Gipfel nimmt auch der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi teil, der vorher auch zu einem Einzelgespräch mit Merkel zusammenkommt. Menschenrechtsorganisationen werfen Al-Sisi willkürliche Verhaftungen sowie Missbrauch und Folter in Gefängnissen vor. Der ägyptische Präsident ist aber auch ein Partner des Westens im Kampf gegen den Terror.