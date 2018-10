31-Jährige in ihrer Klagenfurter Wohnung tot gefunden

Klagenfurt (APA) - Eine 31 Jahre alte Frau ist am Montag tot in ihrer Wohnung in Klagenfurt aufgefunden worden. Wie die Polizei in einer Aussendung bekannt gab, starb die Frau an einer Überdosis Drogen.

In der Wohnung der Frau fanden die Beamten mehrere Suchtgift-Utensilien, deshalb ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine Obduktion an. Diese ergab als Todesursache eine Suchtmittelintoxikation. Die Ermittlungen waren am Abend noch im Gange. Es handelt sich bei der 31-Jährigen um das bereits 21. Drogen-Opfer in diesem Jahr in Kärnten.