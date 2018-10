Macron verurteilt Gewalt gegen Homosexuelle in Frankreich

Paris (APA/dpa) - Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat empört auf eine Serie gewalttätiger Übergriffe auf Homosexuelle reagiert. „Die homophoben Gewalttaten müssen unsere gesamte Gesellschaft beunruhigen“, teilte Macron am Montagabend via Twitter mit. „Sie sind Frankreichs unwürdig.“ Der Staatschef kündigte auch „konkrete Maßnahmen“ an.

In den vergangenen Wochen hatte es mehrfach in Paris und zuletzt vor einigen Tagen in Rouen gewalttätige Angriffe auf Homosexuelle in der Öffentlichkeit gegeben. Mehrere tausend Menschen hatten vor gut einer Woche in Paris gegen homophobe Gewalt demonstriert. Welche Maßnahmen Frankreich dagegen im Einzelnen ins Auge fasst, sagte Macron nicht.