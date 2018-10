Basketball: San Antonio 2 - Pöltl „natürlich enttäuscht“

San Antonio (Texas) (APA) - Österreichs NBA-Pionier Jakob Pöltl war „natürlich enttäuscht“, dass er wieder nicht zum Einsatz gekommen ist. „Ich hätte gern gespielt, aber es ist, wie es ist“, sagte er zur APA - Austria Presse Agentur. Dallas sei eben „wieder ein Team mit einer sehr kleinen Lineup“ gewesen und habe nur eine kurze Phase „mit zwei Bigs“ gespielt.

Er werde im Training „umso härter arbeiten“, um in Form und bereit zu bleiben, kündigte der Center aus Wien an. „Wenn es so weit ist, muss ich zeigen, was ich kann.“

Einziges noch ungeschlagenes Team in der NBA sind nach den Montag-Spielen die Milwaukee Bucks. Sie fügten den Toronto Raptors mit einem 124:109 deren erste Saisonniederlage zu. Bei den Siegern scorten sieben Akteure zweistellig. Das Spitzenspiel war ohne die Topstars auf beiden Seiten in Szene gegangen. Bei Milwaukee fiel Giannis Antetokounmpo (Gehirnerschütterung) aus, bei den Raptors war Kawhi Leonard (bekam eine Pause) nicht mit von der Partie. Den Kanadiern fehlte zudem OG Anunoby (persönliche Gründe).

Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Montag: San Antonio Spurs (ohne Jakob Pöltl) - Dallas Mavericks 113:108 n.V., Indiana Pacers - Portland Trail Blazers 93:103, Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks 113:92, Miami Heat - Sacramento Kings 113:123, New York Knicks - Brooklyn Nets 115:96, Chicago Bulls - Golden State Warriors (14 verwandelte Dreipunkter von Klay Thompson sind neuer NBA-Rekord) 124:149, Milwaukee Bucks - Toronto Raptors 124:109, Minnesota Timberwolves - Los Angeles Lakers 124:120, Denver Nuggets - New Orleans Pelicans 116:111.