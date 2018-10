Unwetter - Lienz vorerst am Straßenweg nicht erreichbar

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA026 vom 30.10.2018 muss es im ersten Satz des ersten Absatzes richtig heißen: Der Bezirk Lienz (nicht: Die Bezirkshauptstadt Lienz) war Dienstagfrüh nach Sturm und Starkregen vorerst am Straßenweg nicht erreichbar. --------------------------------------------------------------------- ~ Lienz (APA) - Der Bezirk Lienz war Dienstagfrüh nach Sturm und Starkregen vorerst am Straßenweg nicht erreichbar. Auch in zahlreichen kleineren Orten stellte sich die Situation ähnlich dar. In Arnbach im Gemeindegebiet von Sillian habe der Pegel der Drau in der Nacht die hundertjährliche Hochwassermarke überschritten, teilte das Land mit. Die Drau trat aber dennoch nicht über die Ufer.

Bis dato gab es keine Informationen über Verletzte oder Vermisste. „Wir haben die Nacht den Umständen entsprechend gut überstanden“, sagte Bezirkshauptfrau Olga Reisner. Die Wettersituation habe indes begonnen, sich zu entspannen.

Nach wie vor waren 17 Osttiroler Gemeinden ohne Strom. An der Behebung wurde gearbeitet. Für den frühen Vormittag war die eine Einsatzbesprechung angesetzt.