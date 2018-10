56. Viennale - Wolfgang Fischer: „Styx“-Dreharbeit war „Katastrophe“

Wien (APA) - Als „furchtbar, eine Katastrophe“ beschreibt der österreichische Regisseur Wolfgang Fischer die Drehbedingungen für seinen Film „Styx“, der nach der Weltpremiere auf der heurigen Berlinale morgen, Mittwoch, bei der Viennale zu sehen ist. Es geht um eine deutsche Seglerin, die auf ihrer Reise über das Meer einem überladenen Flüchtlingsboot begegnet. Fast der gesamte Film wurde auf See gedreht.

„Das Meer ist nicht beherrschbar, erst ist es furchtbar flach und innerhalb weniger Minuten gibt es meterhohe Wellen, wenn man sie nicht braucht“, erzählte Fischer am Rande der Berline der APA. Auch sei der rasche Wechsel zwischen Licht und Schatten zu berücksichtigen gewesen. Alle in seiner Umgebung hätten ihm vorher von dem Projekt abgeraten. „Film ist ein rigoroser Vorgang, da ist alles durch getaktet, und das geht auf dem Meer nicht.“ Aber: „Es war toll, das durchzuziehen.“

Das Vorhaben ließ sich umsetzen, weil er mit Benedict Neuenfels einen „großartigen, wasseraffinen“ Kameramann gehabt habe, sagte Regisseur Fischer. „Begonnen haben wir mit kleinen Manövern auf dem Wannsee, geendet haben wir auf Malta bei Windstärke 8.“ Beim Dreh sei meist die Hälfte der Belegschaft seekrank gewesen.

Für die Rolle der Rike, die allein von Gibraltar zu einer Insel im Atlantik segeln möchte, wurde ein europaweites Casting veranstaltet. Die Wahl fiel auf die deutsche Schauspielerin Susanne Wolff, die auch einen Segelschein besitzt. Den Titel „Styx“ habe er gewählt, weil er der Totenfluss der griechischen Mythologie sei. Für die Hauptfigur sei es gefährlich, sich in ihn zu begeben, sagte Fischer.

Sein Film umkreise die Frage nach der eigenen Identität: „Wer sind wir, wer wollen wir sein, was müssen wir sein?“ Die Hauptfigur Rike beherrsche die Welt auf dem Meer - bis zum Zwischenfall. Dennoch sei sie den meisten „zwei Schritte voraus“, weil sie im Hauptberuf Notärztin ist. „Sie glaubt an das System der Hilfe, muss aber feststellen, dass es auf einmal nicht greift.“ Sie habe einen hippokratischen Eid abgelegt, aber für einen Arzt laute die Vorgabe, erst sich selbst zu retten. In diesem Dilemma befinde sich Rike, Auge in Auge mit den Schiffbrüchigen.

Quälend lange scheint von der Küstenwache nichts unternommen zu werden. Auf hoher See gebe es keine offiziellen Regierungsboote, es seien die Nicht-Regierungsorganisationen (NGO), die dort tagtäglich zur Rettung unterwegs seien. „Die sind parallel zu unserem Dreh gefahren, es war eine bizarre Situation“, sagte Fischer. Er sehe den Trend im Mittelmeer dahin gehen, dass „wir das Problem verdrängt haben, Menschen sterben, wo keine Kameras sind.“ Aber, so Fischer: „Wie lange können wir uns als aufgeklärte Menschen so eine Haltung leisten?“

Er selbst habe keinen Segelschein, doch habe er stets Filme von sogenannten Einhandseglern gemocht, Seglern, die alleine unterwegs sind. „Die Glücksgefühle haben mich fasziniert.“ Der nächste Film wird sich einem anderen Extrem widmen: der Wüste, berichtete Fischer.

(Das Gespräch führte Stefan May/APA)