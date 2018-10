56. Viennale: Radu Jude wirft Blick auf Rumäniens Umgang mit NS-Zeit

Wien (APA) - Einen kritischen Blick aus der Gegenwart auf den Umgang mit rumänischen Beteiligungen an NS-Verbrechen im Zweiten Weltkrieg wirft der Filmemacher Radu Jude in seinem neuen Film. „Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari“ - übersetzt mit etwa „Mir ist es egal, dass wir in die Geschichte als Barbaren eingehen“ - ist vor allem eine Tour de Force für die Hauptdarstellerin Ioana Iacob.

Sie stellt der Regisseur unumstritten in den Mittelpunkt seines sehr direkten Films, der im Sommer bereits den Hauptpreis beim 53. Internationalen Filmfestival im tschechischen Karlsbad (Karlovy Vary) erhielt und am 31. Oktober im Rahmen der Viennale gezeigt wird. Iacob mimt dabei eindringlich die junge Theaterregisseurin Mariana Marin, die in einer öffentlichen Aufführung das Massaker von Odessa thematisieren möchte. Im Oktober 1941 hatten rumänische Besatzungstruppen - damals Verbündete Nazi-Deutschlands - dort rund 25.000 Juden ermordet.

Der Film fokussiert jedoch nicht im Sinne eines historischen Spielfilms auf die Darstellung damaliger Ereignisse, sondern zeigt den schwierigen Blick zurück im rumänischen Heute. Schon während der Auswahl der Laiendarsteller und bei den Proben weht Mariana stellenweise Gegenwind ins Gesicht. Nicht nur mit dem von Alexandru Dabija verkörperten Zensor liefert sich die überzeugte Regisseurin heftige Wortgefechte auf teils doch recht bemüht hohem intellektuellen Niveau. Trotz der Tatsache, dass viele Szenen des Films in einem Museum vor authentischem Kriegsgerät ablaufen, bleibt die Auseinandersetzung mit den historischen Gräuel großteils im Hintergrund, während die aktuellen Mühlen der Theaterproduktion im Vordergrund stehen.

Die persönliche Betroffenheit der umtriebigen Jungregisseurin mit Hang zum Fingerzeig verschwindet teilweise weit hinter der recht pragmatischen, manchmal sogar humorigen Herangehensweise bei der Umsetzung ihres „Spektakels“. Der Film folgt Mariana über lange, oft wenig durchkomponiert wirkende und daher fast dokumentarisch anmutende Szenen hinweg. Die Geschichte der Verquickung Rumäniens in ethnische Säuberungen und Pogrome in Osteuropa bricht aber immer wieder durch. Wenn die Regisseurin im Gespräch mit dem Zensor etwa anführt, dass Historiker davon ausgehen, dass Rumänen für den Tod von rund 380.000 Juden verantwortlich waren - den zweitmeisten nach Nazi-Deutschland -, entgegnet dieser beispielsweise nüchtern: „Wir werden immer Zweite.“

An einem Aufbrechen der auch in Österreich über weite Strecken sehr bereitwillig angenommenen historischen Opferrolle hat neben Mariana und ihrem Kernteam kaum jemand wirklich Interesse. Man solle doch Kinder nicht ängstigen, frühere Generationen nicht denunzieren und überhaupt eher etwas über die Verbrechen der Kommunisten machen, heißt es, während sich Laiendarsteller daran stoßen, dass sie zusammen mit „Zigeunern“ spielen sollen und anbringen, dass der damalige rumänische Machthaber und Hitler-Verbündete Ion Antonescu doch eigentlich ein Held gewesen und die Produktion daher „anti-rumänisch“ sei.

So skizziert Jude eine Gesellschaft mit vielen schwer miteinander vereinbaren Blickwinkeln auf die Geschichte und die Gegenwart. Gleichzeitig zeigt er, zwar überspitzt und auf eigenwillige Weise nicht ungeschickt, woran historische Aufarbeitung im Kleinen und Großen scheitern kann.

