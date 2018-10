56. Viennale - „Man braucht Menschengespür“: Die Gästebetreuerin

Wien (APA) - Uschi Feldges ist das Gesicht der Viennale. Zumindest für viele der Gäste des Festivals, ist die quirlige Producerin aus Berlin doch seit sieben Jahren als eine von vier Gästebetreuerinnen tätig. „Ich bin Mädchen für alles im positivsten Sinne“, meint sie im APA-Gespräch. Dafür zu sorgen, dass die Stars rechtzeitig zu den Publikumsgesprächen oder Presseterminen kommen, ist nur ein Teil ihres Jobs.

Feldges kennt Wien aus Studienzeiten recht gut und reist von ihrem eigentlich Beruf als Producerin in Berlin aber dennoch immer ein wenig vor dem Beginn der Viennale an, um sich auf den neuesten Stand zu bringen: „Je nach Gast ist man ja auch jemand, der in Wien einführt.“ Das betreffe Infos über Ausstellungen ebenso wie Gastrotipps. Und man hilft auch mal beim Kartenbuchen aus, sollte ein Gast sich abseits des Films in Wien umtuen wollen. „Wir machen das dann möglich, auch wenn die Vorstellung ausverkauft ist“, zeigt sich Feldges zuversichtlich.

Was der jeweilige Gast, für den sie zuständig ist, konkret von ihr erwarte, sei ganz individuell. Manche seien froh, wenn man sie ein wenig an der Hand nehme. So stellt man den Filmschaffenden heuer erstmals Räder zur Verfügung. „Da passiert es schon, dass man auch mal spontan eine kleine Radtour durch den 1. Bezirk macht und was über die Ringstraßenbebauung erzählt.“ Andere würden die Freiheit bevorzugen: „Ich finde es toll, wenn man die Leute auch selbstständig losschicken kann.“

In jedem Falle gelte für ihren Job: „Man braucht ein gutes Menschengespür.“ Man müsse merken, wenn man jemanden mit zu viel Programm überfordere. Feldges Angst ist aber dennoch weniger, mit einem Gast nicht klarzukommen: „Das Schlimmste, was dir in diesem Job passieren könnte, wäre mit einem Gast zu spät zum Publikumsgespräch zu kommen!“ Das sei ihr zum Glück noch nie passiert - kostet aber bisweilen entsprechend Energie: „Ich bin auch schon mit Gästen durch den Stadtpark zum Gartenbaukino gerannt.“

So heißt es über die zwei Wochen Viennale durchpowern. Und was, wenn die Kraft einmal auslässt? „Wenn wir ausgelaugt sind, gibt es eine Runde Mate-Tee - und alles, was wir sonst normal besprechen würden, wird gesungen. Dann kommt der Lachflash, und es geht wieder weiter.“

(Das Gespräch führte Martin Fichter-Wöß/APA)

(S E R V I C E - www.viennale.at)