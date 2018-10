Wiener Aktienmarkt vorbörslich höher erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Dienstag mit freundlicher Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund sieben Punkte über dem Schluss-Stand vom Montag (3.073,36) liegen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.055,00 und 3.121,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.106,00 Punkten aus.

Auch an Europas Leitbörsen werden Kursgewinne gesehen. Damit dürfte sich die Erholungsbewegung vom Vortag weiter fortsetzen. Etwas Unterstützung kommt von den festen chinesischen Festlandbörsen. In den USA war der Handel am Montag zwar im Minus zu Ende gegangen, die US-Futures deuten jedoch auch dort eine moderate Erholung für den heutigen Handelstag an.

Datenseitig stehen heute eine Reihe neuer Veröffentlichungen aus Europa auf der Agenda. Von Interesse dürften dabei vor allem die Wachstumszahlen aus der Eurozone sowie die Inflationszahlen aus Deutschland und Spanien sein. Am Nachmittag wird in den USA lediglich der Index für das Verbrauchervertrauen des Conference Board veröffentlicht.

Am Montag hatte der ATX um 0,08 Prozent höher bei 3.073,36 Punkten geschlossen. An die Spitze der Kurstafel zogen Palfinger mit plus 6,21 Prozent auf 26,50 Euro. Der Hebevorrichtungshersteller hat in den ersten drei Quartalen 2018 im Vergleich zur Vorjahresperiode mehr Umsatz, aber weniger Gewinn erzielt. Der Umsatz stieg um 8,2 Prozent auf 1.182,6 Mio. Euro, das Konzernergebnis sank um 4,4 Prozent auf 48,3 Mio. Euro.

Dagegen sackten die Papiere der AG im Vorfeld der Zahlenpräsentation am Mittwoch um klare 10,59 Prozent auf 34,60 Euro ab.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

~ Palfinger +6,21% 26,50 Euro Zumtobel +3,05% 8,10 Euro Do&Co +2,46% 79,20 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

~ AMAG -10,59% 34,60 Euro Agrana -5,45% 17,00 Euro Verbund -4,34% 36,12 Euro ~

~ ISIN AT0000999982 ~ APA071 2018-10-30/08:39