Tiroler trennte sich mit Kreissäge Zeigefinger ab

Baumkirchen (APA) - Ein 56-jähriger Tiroler hat sich am Montag in Baumkirchen (Bezirk Innsbruck-Land) mit einer Tischlerkreissäge den rechten Zeigefinger ganz und die anderen Finger der rechten Hand teilweise abgetrennt. Der Mann war laut Polizei beim Zuschneiden einer Holzlatte aus bisher unbekannter Ursache mit der rechten Hand in das Sägeblatt geraten. Er wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.