Wiener Börse startet höher - ATX gewinnt 0,69 Prozent

Wien (APA) - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit höherer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.094,64 Zählern um 21,28 Punkte oder 0,69 Prozent über dem Montag-Schluss (3.073,36). Bisher wurden 192.241 (Vortag: 438.263) Aktien gehandelt (Einfachzählung).

Auch an Europas Leitbörsen ging es bergauf. Damit konnten die Märkte die Erholungsbewegung vom Vortag fortsetzen. Etwas Unterstützung kam von den festen chinesischen Festlandbörsen. In den USA war der Handel am Montag zwar im Minus zu Ende gegangen, die US-Futures deuten jedoch auch dort eine moderate Erholung für den heutigen Handelstag an.

In Wien waren unter anderem die beiden Versorgeraktien Verbund (plus 1,61 Prozent auf 36,70 Euro) und EVN (plus 1,83 Prozent auf 15,58 Euro) gesucht. Auch OMV zogen um klare 2,22 Prozent auf 47,43 Euro an.

Ans Ende der Wiener Kurstafel rutschten erneut AG mit minus 4,05 Prozent auf 33,20 Euro ab. Die Papiere steuern damit bereits auf ihren achten Verlusttag in Folge zu. Seit Anfang Oktober musste die Aktie bereits mehr als 30 Prozent ihres Wert einbüßen. Am morgigen Mittwoch wird die Alu-Schmiede Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegen.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA098 2018-10-30/09:28