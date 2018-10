Sondereffekte verhalfen BBVA zu Gewinnsprung im Quartal

Bilbao (APA/Reuters/dpa-AFX) - Einmaleffekte haben den Gewinn der zweitgrößten spanischen Bank BBVA im dritten Quartal um 46,4 Prozent auf 1,67 Mrd. Euro in die Höhe getrieben. Ein Sondergewinn aus dem Verkauf der Tochter in Chile machten eine Belastung von 190 Mio. Euro in Argentinien mehr als wett.

Zu kämpfen hatte BBVA neben Argentinien auch mit wirtschaftlichen Turbulenzen in der Türkei und einem schwachen Heimmarkt. Dank des Chile-Verkaufs und gut laufender Geschäfte in Mexiko und den USA verdiente die Bank dennoch deutlich mehr. Ohne den Erlös aus dem im Juli finalisierten Chile-Verkauf an die kanadische Bank Nova Scotia wäre der Gewinn jedoch gesunken.

~ ISIN ES0113211835 WEB http://www.bbva.com/ ~ APA109 2018-10-30/09:40