Merkel-Rückzug - Serbischer Präsident „nicht erfreut“

Belgrad (APA) - Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat sein Bedauern über den politischen Rückzug der deutschen Kanzlerin Angela Merkel ausgedrückt und sie als „außerordentlich moralische Person“ gewürdigt. Er sei über den angekündigten Rückzug Merkels „nicht erfreut“, sagte Vucic am Dienstag nach Angaben der serbischen Nachrichtenagentur Tanjug.

Man treffe sehr selten Menschen, die sich ihrer Arbeit so sehr widmeten und ihr Wort hielten wie Merkel, sagte Vucic. Merkel hatte am Montag ihrer schrittweisen Rücktritt angekündigt. Zunächst will sie beim CDU-Parteitag im Dezember nicht erneut zur Wahl als Parteivorsitzende antreten. Kanzlerin will sie bis zum Ende der Legislaturperiode im Jahr 2021 bleiben.

Bisher hatte sich Merkel immer gegen eine Ämterteilung gewehrt. Bei einem Rücktritt als Kanzlerin wären aber wohl vorgezogene Neuwahlen die Folge, bei denen den Regierungsparteien CDU, CSU und SPD massive Verluste drohen. Anders als in Österreich wird der Regierungschef in Deutschland nicht vom Staatsoberhaupt ernannt, sondern vom Parlament gewählt.