Pressestimmen zur Rückzugsankündigung Merkels 2

Berlin (APA/dpa/AFP) - „Tages-Anzeiger“ (Zürich):

„Es war ein Befreiungsschlag in letzter Minute. Der Unmut, der ihr aus ihrer eigenen Partei entgegen schlug, hat nach den herben Verlusten von CSU und CDU in Bayern und in Hessen nochmals zugenommen. Angela Merkel, während Jahren unverzichtbar in der Union, wurde zur Getriebenen. (...)

Merkel hatte sich vorgenommen, ihre Ämter ‚in Würde zu tragen und auch zu verlassen‘, wie sie am Montag in Berlin bekannte. Während ihr Ersteres stets leicht zu fallen schien, könnte ihr ein ehrenhafter Abgang nun gerade noch so gelingen. Es war die wohl letzte Gelegenheit, bevor ihre Kritiker beim Parteitag Anfang Dezember vielleicht zum Sturz des Denkmals aufgerufen hätten. Anders als Konrad Adenauer und vor allem Helmut Kohl kam Merkel damit einem demütigenden politischen Ende knapp zuvor.“

„El Mundo“ (Madrid):

„Der Rückzug von Angela Merkel wird nicht nur die deutsche Politik in Mitleidenschaft ziehen, die vom Bedeutungsverlust der Traditionsparteien CDU und SPD und vom alarmierenden Aufstieg der extremen Rechten bedroht wird (...) Merkel ist nicht nur Deutschland. Zusammen mit Frankreich verteidigt sie schon seit vielen Jahren standhaft jene Werte, die Europa zu einem der Räume der demokratischen Welt mit dem größten Wohlstand und Fortschritt gemacht haben. Und das, ohne auf die Gründungsprinzipien der EU wie den Schutz der Menschenrechte, die Bürgergleichheit und den freien Markt zu verzichten. Ihr Rückzug ist deshalb auch eine schlechte Nachricht für die Europäische Union, die in den nächsten Jahren vor den schwierigen Herausforderungen der Konsolidierung der Banken- und Fiskalunion, des erfolgreichen Abschlusses der Brexit-Gespräche sowie der Dynamisierung der Gemeinschaftsinstitutionen steht.“

„Wedomosti“ (Moskau):

„Da hat die CDU in einer eher unwichtigen Region 11 Prozent verloren! Na und! Ist das eine Tragödie? Das ist so, als würde unser Regierungs- und Parteichef Dmitri Medwedew zurücktreten, nur weil ‚Geeintes Russland‘ irgendwo in Chakassien verloren hat. (...) Bis zur nächsten Bundestagswahl sind drei Jahre Zeit, da kann man Berge versetzen! Da kann man fünf Parteien gründen und aufbauen als Spielverderber und Doppelgänger, um der Konkurrenz Stimmen wegzunehmen.

Man kann der AfD irgendetwas Unverzeihliches vorwerfen - zum Beispiel eine Verschwörung mit Russland zwecks Beeinflussung der Wahlen. Da kann man in allen Wahllokalen den Verkauf von billigem Bier und Wurst organisieren. Oder man sperrt die gefährlichsten Konkurrenten von der Wahl aus, weil man bei ihnen verbotene Konten bei der Sberbank entdeckt.“

„Neue Zürcher Zeitung“:

„Die Kanzlerin hat mit ihrem Entscheid, weiterhin am Kanzleramt festzuhalten, die Chance eines glanzvollen Abgangs endgültig verpasst. (...) Der Verzicht auf das Parteiamt ist ein Blitzableiter. An der neuen Person an der Parteispitze und an den Kämpfen um die nächste Kanzlerkandidatur sollen sich in den kommenden Jahren die Medien und die politische Konkurrenz innerhalb und außerhalb der Partei abarbeiten, während die Grand Old Lady im Kanzleramt noch drei Jahre lang weiter die Fäden zieht.“