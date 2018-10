Unwetter - Große Beeinträchtigungen im Bahnverkehr

Wien (APA) - Das Hochwasser und die Orkanböen haben auch im ÖBB-Streckennetz ihre Spuren hinterlassen. Voraussichtlich den ganzen Dienstag bleiben die Bahnstrecken zwischen Spittal Millstättersee und Lienz, Lienz und San Candido sowie Faak am See und Ledenitzen gesperrt. Auf der Karawankenbahnstrecke sind schwere Sturmschäden zu beseitigen, bis der reguläre Bahnverkehr wieder aufgenommen werden kann.

Wieder in Betrieb sind laut einer Aussendung der ÖBB die Strecken Klagenfurt – Weizelsdorf und die Tauernstrecke; letztere musste kurzzeitig wegen Überflutungen im Bereich von Lendorf gesperrt werden. Mit geringfügigen Verspätungen ist jedoch weiter zu rechnen. Die Wiederaufnahme des Bahnverkehrs auf den unterbrochenen Strecken ist derzeit noch nicht absehbar und wird mindestens den ganzen Tag andauern.

Auf der Südstrecke war auch die Semmeringbahn wegen Sturmschäden gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr wurde zwischen Bruck a.d.Mur und Wiener Neustadt bzw. Mürzzuschlag und Gloggnitz eingerichtet. Hier waren 22 Busse für Fahrgäste im Einsatz. Die Sperre sollte voraussichtlich bis in die Mittagsstunden andauern. „Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es im gesamten ÖBB-Streckennetz zu Behinderungen im planmäßigen Bahnverkehr kommen kann. Wir ersuchen um Verständnis für die unwetterbedingten Fahrplanabweichungen“, hieß es seitens des Unternehmens.

Am Montag gegen 19.00 Uhr musste zusätzlich zum Bahnbetrieb auch der Verkehr der Postbusse in Osttirol weitgehend eingestellt werden. Sämtliche Schienenersatzverkehre in Osttirol konnten wegen Straßensperren nicht mehr verkehren. Ab 17.00 Uhr wurde zudem der Bahnverkehr aus Sicherheitsgründen im Drautal zwischen den Bahnhöfen Spittal/Millstättersee und Lienz (Osttirol) eingestellt und durch einen Schienenersatzverkehr ersetzt. Die Busse im Schienenersatzverkehr in Kärnten verkehren sobald die Drautalbundesstraße wieder passierbar ist. Der Bahnverkehr zwischen Lienz und San Candido/Innichen (Südtirol) wurde wegen einem Murenabgeng zwischen Thal und Abfaltersbach eingestellt; ein Schienenersatzverkehr war nicht möglich.

~ WEB http://www.oebb.at/ ~ APA113 2018-10-30/09:41