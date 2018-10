Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag in der Gewinnzone

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Dienstag im Frühhandel in der Gewinnzone präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.097,65 Punkten nach 3.073,36 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Plus von 24,29 Punkten bzw. 0,79 Prozent.

Europas Leitbörsen traten indessen auf der Stelle und konnten damit die Erholungsbewegung vom Vortag nur teilweise fortsetzen. Etwas Unterstützung kam von den festen chinesischen Festlandbörsen. In den USA war der Handel am Montag zwar im Minus zu Ende gegangen, die US-Futures deuten jedoch auch dort eine moderate Erholung für den heutigen Handelstag an.

Im Fokus der Anleger bleibt der Handelsstreit zwischen den USA und China. Im Vorfeld eines geplanten Gipfeltreffens hat US-Präsident Donald Trump China mit weiteren Strafzöllen gedroht. Er hoffe auf einen „großartigen Deal“ mit Chinas Präsident Xi Jinping, sagte Trump dem Sender Fox. „Und ich habe 267 Mrd. Dollar, die warten, wenn wir keinen Deal machen können“, fügte Trump hinzu.

Datenseitig stehen heute vor allem Veröffentlichungen aus Europa auf der Agenda. Von Interesse dürften dabei vor allem die Wachstumszahlen aus der Eurozone sowie die Inflationszahlen aus Deutschland sein. Am Nachmittag wird in den USA lediglich der Index für das Verbrauchervertrauen des Conference Board veröffentlicht.

Während in Europa die Berichtssaison schon im vollen Gange ist, blieb es in Wien heute noch sehr ruhig. Morgen werden dann Zahlen von AT&S, AG und OMV erwartet. OMV zogen im Vorfeld um klare 1,81 Prozent auf 47,24 Euro an und AT&S gewannen 1,54 Prozent auf 19,72 Euro.

Dagegen fielen AMAG erneut um 0,87 Prozent auf 34,30 Euro. Die Papiere steuern damit bereits auf ihren achten Verlusttag in Folge zu. Seit Anfang Oktober musste die Aktie bereits rund 29 Prozent ihres Wert einbüßen.

Der ATX Prime notierte bei 1.562,06 Zählern und damit um 0,69 Prozent oder 10,77 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 20 Titel mit höheren Kursen, zwölf mit tieferen und zwei unverändert. In drei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 340.902 (Vortag: 697.129) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 10,52 (19,76) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

